Dit essay is ook beschikbaar in het Nederlands.

My WordPress story is closely entangled with my Love story. Joost de Valk – my husband- led me to WordPress and the WordPress Community. And, while I love being Joost’s wife, I am much more than just Joost’s wife. My story on how I found my way in WordPress is also a story on how I stepped out of the shadows of Joost, without stepping away from (or on top of the toes of) my husband. It’s a story about my journey and my struggles in growing towards a leadership role. And, it’s a story about the wonderful inviting and inclusive world that WordPress is. But, there’s always room for some improvement!

The early days – Marieke before Yoast

I am extremely competitive and ambitious. Always have been. I was a highly competitive teenager, wanting to be the best at everything. I was president of the student council, editor of the school newspaper, and participated in debate clubs (that’s where I met Joost). After graduating high school (cum laude), I began studying Sociology and Communication Science. I obtained two bachelors and did a Masters in Sociology (all of it cum laude). And then, I decided to do my PhD in Criminology. I wrote my own research proposal and got funding to do my PhD. I was pretty keen on a scientific career. One year after I started my PhD I got pregnant…

Joost and I were shocked by my pregnancy, but almost immediately decided that we wanted to have this baby. Joost quit his job and found a job closer to our home. This was his first job as an SEO consultant, a rather significant career move :-). He was working 4 days a week, as was I, which allowed us both to spend time and take care of our son Tycho. Joost and I got married.

The pregnancy changed me. And it changed how people looked at me.

All of a sudden, I wasn’t the high potential anymore. I was the girl that got pregnant during her PhD. I tried my best to prove that I could still do the same amount of work. But with a baby that was hardly sleeping and work piling up, I collapsed. I was diagnosed with burnout and depression. But I got better. I finished my PhD at a slightly slower pace. We decided that I wanted another baby and gave birth to our daughter Wende. I started to work as a teacher and a researcher. We had another son, Ravi. Yes, we really like children ;-). And Joost started his own business- Yoast.

Joost was heavily involved in WordPress. His plugins had over one million users. He was speaking at all these conferences in the WordPress world and the SEO world. He was also doing consultancy. I helped him with his planning. I brainstormed with him about new business ideas. As of 2012, Joost started hiring people to work for him. He started working from an office. I helped with hiring. I did some research at Yoast. I liked being at the office. Thinking of ways to get a fun company culture.

Finding my place at Yoast

In 2013, I decided to join Yoast. I was having more fun at the Yoast offices than in my job as a teacher. It was a good decision, although it meant leaving my scientific career behind. That was hard. I started writing at Yoast. Writing about writing, about content SEO. I wrote an eBook, I launched Yoast Academy and I came up with the idea for a readability analysis within Yoast SEO. We had our fourth child, another son -Borre-, in 2015. At the same time I was doing a lot of work in setting up an inclusive and fun company culture for Yoast, inspired heavily by the WordPress community.

At Yoast, I really was Joost’s wife for the first time. I felt that not everyone would take me seriously. People outside of Yoast often assumed that I was Joost’s assistant or his secretary. That never happened to me before. I struggled with those prejudices. My resume clearly showed that I had some brains, but some people did not seem to look beyond my marital status. People working within Yoast sometimes questioned my expertise too. Within Yoast, over time, that really changed. As I worked at Yoast for a longer period of time, people started to judge me on my track record within the company.

Taking a leadership role

In 2015, I started talking at conferences. At Yoast, I got my own team. I became a manager. A leader. That was new for me, uncomfortable even. Giving feedback, explaining to people what needed improvement or what I wanted different, that is challenging for me. Even today. I have a strong desire for people to like me. And, I was really insecure about my own skills. Who was I to tell people how to do their work? In my first years as a manager, I was super nervous whenever I needed to correct people. And, I often did not do that well. I was afraid of the confrontation, would postpone it and eventually addressed the issue when it had become this whole big thing. For everyone who worked with me and recognizes this: I am so sorry.

Over time, I got more comfortable and less insecure. I was more confident that I knew what I was doing.

Working hard and studying a lot pays off. I became an SEO expert. I felt comfortable talking about it on stage. As I became an expert in SEO and in marketing, it became more natural to give feedback or to ask coworkers to do something for me.

I did a lot of the architecture of our company culture, our benefits and our HR plans.The WordPress community is well known for its diversity, for the openness and the acceptance. These are things that are really important within Yoast as well. Yoast breathes WordPress. Our core values are inspired by the WordPress community.

Becoming CEO in a big WordPress organisation

In 2019, I became CEO of Yoast. Once again, I was faced with the prejudice of only getting the job because I am Joost’s wife. That threw me off my game a little bit. I felt like I had proved myself having enough capabilities to fill the role of CEO. I had founded Yoast Academy, written so many blog posts, talked at so many big conferences. I had designed the entire company culture and came up with a few really important product ideas. I didn’t feel like an imposter myself. I was shocked to find out that other people did see me as a puppet on a string.

When I began as CEO, I was the only woman in our board and in our management team. I wanted to change that. I promised myself that I would change that. I began an inhouse coaching program for women that wanted to grow. And, we did our best to recruit more senior women. I succeeded.

Nowadays, half of our management team consists of women. The board of directors (5 people) now consists of 3 men and 2 women. We are getting there.

Also, we were trying our best to hire more people from traditionally underrepresented groups. We have a lot to learn and improve there. We launched a diversity fund to sponsor diversity at WordCamps.

For me, having half of our management-team consisting of women seemed like something all companies are heading towards. However, being a CEO of a rather large WordPress company taught me otherwise. The number of women I encounter on my many partnership calls is really, really low. It often makes me uncomfortable being the only woman on a call yet again.

WordPress is the most inviting, equal community I know. It’s the best! I know a lot of companies care about diversity. But that level of diversity is not yet reached at the level of management teams in WordPress companies. And that matters! Female leadership within WordPress means more than having women talk at WordCamps. We need to have more female leaders in WordPress companies as well. So, that’s my new mission ;-)!

What a place to work!

I love working in the WordPress world. I love working at Yoast. Most of the time, I enjoy being a leader, although I also struggle with the role. There’s a lot to gain in terms of diversity (and that’s more than gender of course) in the boardrooms of WordPress companies. And, although I struggle with being judged by my marital status, I wouldn’t dream of ever changing that. Joost has been a terrific ally in helping me with my struggles. We run Yoast together and we run our family together. I wouldn’t want it any other way.

Meer dan de vrouw van Joost.

Mijn WordPress verhaal en mijn liefdesleven lopen flink in elkaar over. Joost de Valk- mijn man- is degene die mij kennis heeft laten maken met WordPress en de WordPress community. Ik hou ontzettend veel van mijn man en ik vind het fantastisch om met hem getrouwd te zijn. Tegelijkertijd ben ik meer dan alleen maar de vrouw van Joost. Mijn WordPress verhaal is een verhaal van hoe ik uit de schaduw van Joost ben gestapt, zonder op zijn tenen te gaan staan of hem te moeten verlaten. Het is ook een verhaal over de moeite die het me heeft gekost om een leiderschapsrol te pakken. En het is een verhaal over hoe mooi open en inclusief de WordPress community is. Maar dat er tegelijkertijd nog werk aan de winkel is.

Het begin: Marieke voor Yoast

Ik wil altijd de beste zijn. Ik ben super ambitieus. Dat is altijd al zo geweest. Als middelbare scholier was ik voorzitter van de leerlingenraad, eindredacteur van de schoolkrant en deed ik mee aan het Europees Jongeren Parlement (daar heb ik Joost ook ontmoet). Na het behalen van mijn VWO diploma (cum laude) heb ik Sociologie en Communicatiewetenschappen gestudeerd. Ik heb beide bachelors gedaan en de master in Sociologie (alles cum laude). Daarna wilde ik gaan promoveren in de Criminologie. Mijn onderzoeksvoorstel kreeg NWO-subsidie, mijn wetenschappelijke carrière stond in de startblokken. En toen raakte ik zwanger…

Dat was flink schrikken voor Joost en voor mij. Toch besloten we eigenlijk direct dat we heel graag een kindje wilden. Joost zocht een nieuwe baan dichterbij huis. Een baan als SEO consultant, wat achteraf een belangrijke carrière-switch is gebleken. Joost en ik gingen beiden 4 dagen in de week werken en zorgden gezamenlijk voor onze zoon Tycho. Een paar jaar later trouwden we.

De zwangerschap en het moederschap was heftig voor mij. Ik veranderde erdoor.

Maar het veranderde ook heel erg hoe andere mensen mij zagen, hoe andere mensen mij benaderden. Ik was ineens dat meisje dat ongepland zwanger was geworden. Ik was niet meer dat meisje met die hoge cijfers die altijd alles ‘volgens het boekje’ deed. Ik werkte keihard om niet onder te doen voor mijn collega’s en probeerde hetzelfde werktempo aan te houden als voordat ik moeder werd. Dat lukte niet. Tycho sliep heel slecht en alle veranderingen braken me op. Ik kreeg een depressie en een flinke burnout. Maar ik herstelde daarvan. Ik besloot het wat rustiger aan te doen. Maar ik maakte mijn proefschrift wel af en Joost en ik kregen nog een kindje, een dochter, Wende. Ik ben op het HBO gaan werken als onderzoeker en docent. Daarna kregen we nog een kindje, onze zoon Ravi (ja, wij houden dus erg van kinderen). Joost begon voor zichzelf en startte Yoast.

Joost was enorm betrokken bij WordPress. Al vanaf 2006. Zijn plugins hadden ondertussen miljoenen gebruikers. Hij sprak op allerlei conferenties, zowel in de WordPress wereld, maar ook in de SEO wereld, waar hij inmiddels een grote naam was geworden. Hij deed een heleboel consultancy werk. Ik hielp hem. Ik hielp hem met zijn planning, ik brainstormde met hem over nieuwe business ideeën. Vanaf 2012 begon Joost ook mensen aan te nemen en vanuit een kantoor te werken. Ik hielp met de sollicitaties, ik deed ook wat onderzoek bij Yoast en schreef wat posts. Ik vond het heel erg leuk om op kantoor te zijn en om de bedrijfscultuur vorm te geven.

Mijn plek bij Yoast vinden

Het werken bij Yoast was eigenlijk leuker dan mijn werk op het HBO. In 2013 besloot ik om echt fulltime bij Yoast te gaan werken. Dat betekende dus dat ik mijn wetenschappelijke carrière afbrak. Dat was best heftig. Maar bij Yoast ging ik iets doen wat ik altijd heel erg leuk heb gevonden. Ik begon met schrijven. Ik ging schrijven over ‘hoe moet je nou eigenlijk schrijven’ en deed veel onderzoek naar content SEO. Ik schreef een eBook, ik lanceerde Yoast Academy en ik bedacht de readability analyse voor Yoast SEO. Joost en ik kregen nog een zoon, Borre, in 2015. Bij Yoast was ik ook druk met het opzetten van een leuke en inclusieve bedrijfscultuur. Daarvoor is de WordPress community een enorme inspiratiebron geweest.

Toen ik bij Yoast kwam werken, werd ik voor het eerst ook echt ‘Joost zijn vrouw’. Voor mijn gevoel werd ik niet door iedereen serieus genomen. Mensen buiten Yoast gingen er ontzettend vaak vanuit dat ik Joost zijn assistent was, of zijn secretaresse. Dat was me nooit eerder overkomen. Ik vond dat mega ingewikkeld. Uit mijn CV blijkt toch dat ik capaciteiten heb? Sommige mensen lijken niet verder te kijken dan mijn burgerlijke staat. Ook binnen Yoast overkwam het me dat mensen twijfelden aan mijn expertise. Dat is echt wel veranderd in de afgelopen tijd. Nu ik langer bij Yoast werk, beoordelen mensen me gewoon op het werk dat ik bij Yoast heb gedaan.

Een leiderschapsrol

Gaandeweg kreeg ik een grotere rol. Ik ging spreken op conferenties en ik werd manager van een eigen marketing team. Ik werd een leider. Dat vond ik spannend. Feedback geven of vertellen tegen mensen wat anders moet is iets wat ik ingewikkeld vind. Nog steeds. Ik wil gewoon graag dat mensen me aardig vinden. En, ik was lange tijd heel erg onzeker over mijn eigen capaciteiten. Wie was ik om mensen te vertellen hoe ze hun werk moesten doen? In die eerste jaren als een manager was ik echt heel onzeker als ik mensen feedback moet geven. Ik vond confrontaties vaak te moeilijk en ging die dan uit de weg. Dan liet ik dingen uit de hand lopen en was het heel groot geworden voordat ik de feedback besprak. Voor iedereen die met me heeft gewerkt en zich daarin herkent: super sorry!

Ik wende aan mijn leiderschapsrol en werd gaandeweg veel minder onzeker. Ik kreeg vertrouwen in mezelf, in mijn eigen capaciteiten.

Door mijn deep dive in content SEO ben ik ook echt een SEO expert geworden. Ik werd gevraagd voor allerlei talks. Daarmee werd het ook veel natuurlijker voor mij om feedback aan collega’s te geven.

Een groot deel van de bedrijfscultuur, onze arbeidsvoorwaarden en onze HR plannen komen uit mijn koker. De dingen die belangrijk zijn voor WordPress: diversiteit, openheid en inclusiviteit zijn ook de dingen die belangrijk zijn voor ons bedrijf. Yoast ademt WordPress. Onze core values zijn heel erg geinspireerd op de waarden in de WordPress community.

CEO worden in een groot WordPress bedrijf

En toen in 2019 werd ik CEO van Yoast. Wederom waren er mensen die zich afvroegen of ik die baan alleen had gekregen omdat ik Joost zijn vrouw ben. Dat kwetste me destijds. Ik had het idee dat ik me nu echt wel bewezen had. Ik had Yoast Academy gelanceerd, zoveel blog posts geschreven en op ontelbare conferenties gesproken. Ik ben verantwoordelijk voor de gehele bedrijfscultuur en ik heb ook een heel aantal belangrijke productideeën geïnitieerd. Ik had zelf geeneens meer last van een imposter syndroom en toch hadden mensen het idee dat ik een soort marionet van Joost zou zijn. Dat was even een tegenvaller.

Maargoed, ik begon aan de taak als CEO en had al snel een extra missie te pakken. Toen ik CEO werd in 2019 was ik de enige vrouw in de directie van Yoast en ook de enige vrouw is ons MT. Ik wilde dat veranderen. Ik begon een inhouse coachingsprogramma voor vrouwen bij Yoast – het empowerwoment-project. Maar we gingen ook beter ons best doen in ons sollicitatieproces. En dat heeft echt gewerkt! We hebben nu 2 vrouwen in onze directie en de helft van ons MT bestaat uit vrouwen. Er is meer werk aan de winkel wat betreft het aannemen van mensen uit traditioneel onder gepresenteerde groepen. Daar moeten we bij Yoast nog meer mee aan de slag! In de WordPress wereld hebben we het diversity fund geïnitieerd wat voor nog meer diversiteit op WordCamps en in de WordPress community moet zorgen.

Ik was altijd onder de indruk dat het belang dat wij bij Yoast aan diversiteit hangen iets is dat alle WordPress bedrijven onderschrijven. En misschien is dat wel zo, maar dat zie ik niet terug in de meeste boardrooms. Nu ik CEO van een groot WordPress bedrijf ben, merk ik dat ik heel vaak de enige vrouw in de vergadering ben. Dat vind ik nog steeds lastig. Ik voel me erg ‘anders’.

WordPress is zo’n ontzettende open, uitnodigende cultuur om in te werken voor vrouwen. En ik weet dat heel veel bedrijven het belang van diversiteit zien en belangrijk vinden. Leiderschap door vrouwen betekent echter wel meer dan alleen veel vrouwelijke sprekers op WordCamps. We hebben die directeuren ook nodig! Dus dat wordt nu mijn nieuwe missie :-).

Zo’n gave plek om te werken!

Het is zo gaaf om met WordPress te werken! Het is geweldig om met de WordPress mensen te werken! En het is echt fantastisch om bij Yoast te werken! En ik vind het meestal ook heel leuk om een leider in de WordPress wereld te zijn, hoewel ik het ook vaak moeilijk vindt. Er is nog veel te verbeteren in die boardrooms van al die grote WordPress bedrijven en daar wordt ik enthousiast van!

En, hoewel het getrouwd zijn met Joost soms iets is waar ik soms wat mee worstel, zou ik het echt niet anders willen. Joost is mijn bondgenoot en heeft mij zo geholpen met alle stappen in mijn carrière. Samen met hem run ik Yoast, samen met hem run ik ons fantastische gezin. I wouldn’t want it any other way!