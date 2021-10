When the world was down, the WordPress community was up – Cuando el mundo necesitaba un descanso, la comunidad de WordPress estaba activa

Este ensayo también está disponible en español.

This is not meant to be another gloomy story about the year 2020 but a big thank you to the WordPress community.

All started four days into 2020 when my biggest client called me to ask to take his website down as he was filing for bankruptcy. I should’ve known it was a bad omen of what was to come.

As the year continued and the world succumbed into the unknown, many businesses closed their doors, among them, most of my clients, my own business and my mental health.

Of course, when left without income, I applied to as many jobs as I followed people on Twitter who were helping others get WordPress related jobs, but I couldn’t even get an interview.

Then Came WordCamp

By the time we were busy helping plan for the first WordPress Europe Online, I was asked to become a team rep for design and later joined the 5.5 release team, I even designed the 5.5 About page and showed the world that I am not a visual designer!

As time passed, I started looking forward to those weekly meetings with the design team, which brought many lessons and stressful evenings accompanied by cheers, smiles, support comments and many virtual hugs. I don’t know if everyone knew I needed them, but they brought me back to life, day by day… week by week, I so much needed those meetings.

Months passed and I got involved with other teams and got to virtually meet many more contributors and everyone always had something positive to give.

Last summer, at WCEU at a panel I was asked what my favorite part was from contributing to WordPress and my answer without hesitation will always be “the community”.

Personal Triumph

I am proud of everything I have done within WordPress but perhaps my most loved project, still in progress, is the recategorization of the end-user documentation. It started as a personal project, now is my gift to the community.

As I am about to end my tenure as design team rep, I want to reflect into the good things I got from the community: many late nights with the release teams (the release parties are the best), many new friends – that I am so looking forward to one day meet in person and to hug those that I already know. A better idea of what I want to do in my professional life. An intense learning year about WordPress, leadership, contribution, open source and friendship.

Thank you to everyone who has in one way, or another been there for me. Thank you to everyone who has been there to mentor and to support other contributors. Thank you to everyone who contributes to WordPress. And lastly, thank you to my two friends and guardian angels, Tammie @karmatosed and Monique @boemedia.

Cuando el mundo necesitaba un descanso, la comunidad de WordPress estaba activa

Esta no pretende ser otra historia sombría sobre el año 2020, sino un gran agradecimiento a la comunidad de WordPress.

Todo comenzó cuatro días después de 2020 cuando mi mayor cliente me llamó para pedirme que cerrara su sitio web porque se iba a declarar en quiebra. Debería haber sabido que era un mal presagio de lo que estaba por venir.

A medida que avanzaba el año y el mundo sucumbía a lo desconocido, muchos negocios cerraron sus puertas, entre ellos, la mayoría de mis clientes, mi propio negocio y mi salud mental.

Por supuesto, cuando me quedé sin ingresos, solicité tantos trabajos como seguí a personas en Twitter que estaban ayudando a otros a conseguir trabajo relacionado con WordPress, pero ni siquiera pude conseguir una entrevista.

Tiempo de la WordCamp

Mas adelante, mientras planeábamos la primera WordPress Europe Online, me invitaron a ser representante del equipo de diseño y luego me uní al equipo de lanzamiento de 5.5, incluso diseñé la página Acerca de 5.5 y le mostré al mundo que no soy una diseñadora visual!

Con el paso del tiempo, comencé a esperar con ansias esas reuniones semanales con el equipo de diseño, que trajeron muchas lecciones y veladas estresantes acompañadas de sonrisas, comentarios de apoyo y muchos abrazos virtuales. No sé si todos sabían que los necesitaba, pero me devolvieron la vida, día a día … semana a semana, necesitaba tanto esas reuniones.

Pasaron los meses y me involucré con otros equipos y pude conocer virtualmente a muchos más colaboradores que siempre tenían algo positivo que ofrecer.

El verano pasado, durante un panel en WCEU, me preguntaron cuál es mi parte favorita de contribuir a WordPress y mi respuesta sin dudarlo siempre ha sido “la comunidad”.

Un triunfo personal

Estoy orgullosa de mis contribuciones para WordPress, pero quizás mi proyecto más querido, que continúo trabajando en el, es la re-categorización de la documentación del usuario. Este comenzó como un proyecto personal, hoy en día, es mi regalo a la comunidad.

Ahora que estoy finalizando mi termino como representante del equipo global de diseño, quiero reflexionar sobre las cosas buenas que obtuve de la comunidad: muchas noches con los equipos de lanzamiento (las fiestas de lanzamiento son las mejores), muchos amigos nuevos, que espero algún día conocer en persona y abrazar a los que ya conozco. Una mejor idea de lo que quiero hacer en mi vida profesional. Un año de intenso aprendizaje sobre WordPress, liderazgo, contribución, código abierto y amistad.

Gracias a todos los que de una forma u otra me han apoyado. Gracias a todos los que han orientado y apoyado a otros colaboradores. Gracias a todos los que contribuyen a WordPress. Y por último, gracias a mis dos amigas y ángeles de la guarda, Tammie @karmatosed y Monique @boemedia.