WordPress and Me: Am I Going Against All Odds? – WordPress dan Saya: Apakah saya dapat melewati semua rintangan yang menghadang?

Esai ini juga tersedia dalam bahasa Indonesia.

It is not that hard to fall for WordPress if you have a chance to experience WordPress. For me, it took a WordCamp.

To make it fancy, in 2016, I was volunteering impromptu at WordCamp Denpasar in Bali, the island of Gods. To note, Bali is a tiny island in a country called Indonesia. Yes, it’s where I’m from. So, if you read this, you know how powerful WordCamp is. It may bring people who will give back to the community, even if they don’t get anything from WordCamp. (Well, perhaps a t-shirt, a lanyard and free hotel meals)

My journey with WordPress started from one WordCamp to the next. It gets fancier. The next one was WordCamp Ubud, still in Bali. This time, I was organizing. Ubud is one of the hottest hotspots for digital nomads in Asia. A beautiful place, especially if you are also into nature, yoga and some enlightenment. I’m not kidding. If WordPress does not enlighten you enough, go to Ubud. You will feel some kind of strong energy to connect to everything. Bali is magical, so is everything in it. It is a perfect environment to meet with new people who share the same interests, especially at a WordPress event such as WordCamp or Meetup.

Then, I started attending WordPress Meetups in Ubud and Jakarta. I also organized more WordCamps. WordCamp Jakarta in 2017 and 2019. But only later, I made a new commitment as a Meetup organizer in Jakarta and Ubud. Before Covid happened, I was travelling back and forth between Jakarta and Ubud. Whenever I went to Ubud, organizing Meetup was the first thing on my list. I was also taking part in organizing WordCamp Asia 2020. Hopefully, it will eventually take place after everything in the world with Covid gets safer for us to travel and meet in person.

At WordCamps and Meetups, you heard stories about how WordPress powers the web. How it changes the lives of so many people. How it helps dreams come true. I was thinking. If WordPress was that powerful, why are there not many people in Indonesia using websites, and why don’t they use WordPress. Why are there not many people who use WordPress in Indonesia contributing to WordPress? Why are there not many talented Indonesian WordPress users, developers, designers, business owners taking part in WordPress.org projects. Why? My guess is one of the many reasons, a language issue.

I believe, the more content translated into Indonesian, the more Indonesian WordPress users see WordPress as more than just a blogging platform or a CMS. Instead, it’s a huge open source community that work together to make the web a better place. The more plugins and themes translated the easier the work of the developer and designer will be with WordPress. The more people see how WordPress can benefit their life, the better the business ecosystem for business owners becomes.

After several asking around and discussions about translating WordPress, suddenly I made a commitment to revive the polyglot project in Indonesia. I was lucky, there was a community member who came forward to help. Then, with a lot of promotion, the team got bigger. It’s good to know I am not alone. There are WordPress users interested in translating.

I didn’t stop there. I noticed that there are not many women involved in the WordPress community in Indonesia. I did meet a few women at WordCamps or Meetups, but the number is too small. And most of the time, I was the only woman. Perhaps I overlooked the fact that Indonesia is still highly patriarchal despite the economic boom. The WordPress community in Indonesia feels almost like a male-dominated community.

Then after some discussions with a couple of community members, I initiated Perempuan WordPress. There are two words for women in Indonesian, ‘wanita’ and ‘perempuan’. I chose ‘perempuan’ as I like to think that it is not merely referring to women sexually but more importantly about the role that the female human can have. It feels more empowering to me. Don’t ask me about the formal translation of ‘perempuan’ in Indonesian though. It’s pretty sad.

A community member also came forward to help. She wanted to organize an online meetup on Telegram. It is open for everyone to join but we prioritize women to speak, although our first speaker was a man. It was quite challenging to look for female speakers, even using Perempuan WordPress as a platform. I could not even convince my co-organizer to speak!

I once had a chat with someone who spoke at WordCamp Jakarta and was a successful business owner. I asked why she was not active in a WordPress forum on Facebook, perhaps answering a question, as she is listed as a member. Facebook and Telegram are the two platforms where most Indonesian WordPress users go to ask for support. She said that it was too scary to receive condescending replies from the male members. She was afraid the comments would bring her down. To date, I am still looking for Indonesian WordPress users who share the same interest in building Perempuan WordPress.

But, what did I actually do with WordPress before I started contributing? If you mean whether I code? No, I don’t. I suck in math. I’m super slow in getting my head around code.

Well, in 2014, I signed up for a free account on WordPress.com. I was commuting for work and when I was on public transport my mind wandered. I thought of keeping a note about whatever I see and let the public read it. I was not aware it was called blogging. I did subscribe but the blog never materialized.

My background is environmental activism. I worked for international development organizations on environmental issues, from policymaking to campaigning. I worked with policymakers behind the desk and organized conferences and meetings. There was a lot of writing and translating involved. I also worked with people on the ground. The people who are impacted by the policies. My work on the ground usually involved researching, movement building and community empowerment.

Perhaps, now you understand why I was easily involved in WordCamps or Meetups. The talent in organizing and working with people is almost like in my genes. They run in my blood veins. I enjoy working to make things happen and get things done. I am also very much comfortable working with people, especially speaking about something that I am passionate about and would make a positive impact on someone’s life.

Then, at some point, I was in between jobs. The person who convinced me into volunteering at WordCamp Denpasar created an online CV for me. I was pushed to learn to manage a WordPress site, navigate around wp-admin, and work on the content to appeal to potential employers. I don’t remember which one came first, but I eventually got a job as a campaigner to build a movement online and offline.

The movement was initiated by a bunch of university friends in America who used digital campaigns to go global. The campaign used WordPress as the platform. I was working with a digital campaigner. Not only I had to take part in decision making about the content, the Call to Action, the user experience, I also had to log in to wp-admin and make some amendments. As it was a global movement, the resources were developed in English. So I also worked a lot with translators and reviewed their work.

And now, you probably understand even more why I am getting my hands dirty with polyglots and Perempuan WordPress. Everything comes from the heart. I do things that I feel so strongly about. Things that call me. And things that I am good at but still giving me room to learn and become better at.

Some people might think, I can do what I do because I have time. That is true. I quit my job as a campaigner at the end of 2018. Since then, I’ve been freelancing. Not much, hence the free time I spend contributing. But I have another initiative that I started once I quit my job and have kept me going. Of course, it also involves WordPress. The initiative aims at helping street cats in Jakarta. So, I am busy trapping cats but also learning how to fundraise using a website. I’m learning to use online forms, set up a payment service provider, work on SEO, and do other new things I need to learn to grow my initiative. I do have the privilege to learn directly from a personal guru. Yes, the same person who convinced me to volunteer at WordCamp Denpasar, and my personal web developer. My husband.

Although, it’s not always rosy in my part of the world. When I just started learning to become a Deputy, and I was ready to support meetups in new cities across Indonesia and perhaps a WordCamp. Something related to WordPress had brought me down for more than half a year (thanks to Covid as well). I locked myself away from contributing to WordPress. It didn’t feel right though. It felt as if something was missing. But now, I have decided to not let it get in my way anymore. This not-so-rosy situation is perhaps what motivates me the most to keep contributing to WordPress. What does not kill me makes me stronger!

And that’s what I like about WordPress, it is very welcoming and open to people like me, who don’t code at all. At the same time, it shows me a different way of looking at the world, if not the IT world. In my late 30’s, I threw myself into a new world. I pushed myself to learn new things. With WordPress, the chance to learn new things is always there for everyone. WordPress also allows me to contribute, to share what I have. By contributing, I hope to make a difference in someone’s life. Especially the talented Indonesian WordPress users. I hope they feel the benefit of using WordPress and want to give back to create a healthier WordPress community in Indonesia.

WordPress dan Saya: Apakah saya dapat melewati semua rintangan yang menghadang?

Tidak sulit untuk jatuh cinta pada WordPress jika Anda memiliki kesempatan untuk mengenalnya. Saya hanya membutuhkan sebuah WordCamp.

Tidak hanya WordCamp di tempat biasa, pada tahun 2016, saya menjadi sukarelawan dadakan di WordCamp Denpasar di Bali, pulau Dewata. Bali adalah pulau kecil di dalam sebuah negara bernama Indonesia. Ya, saya dari Indonesia. Jadi, jika Anda membaca esai saya, Anda mungkin dapat memahami betapa hebatnya WordCamp. Sebuah kegiatan yang dapat memikat seseorang untuk berkontribusi untuk komunitas, bahkan jika mereka tidak mendapatkan apa pun dari WordCamp. (saya sebenarnya dapat kaos, lanyard, dan makanan hotel gratis)

Perjalanan saya dengan WordPress dimulai dari satu WordCamp ke WordCamp berikutnya. Semakin luar biasa karena WordCamp berikutnya adalah WordCamp Ubud, masih di Bali. Kali ini saya menjadi salah satu penyelenggara (organizer). Ubud adalah salah satu lokasi yang paling diminati oleh digital nomad di Asia. Tempat yang indah, terutama jika Anda juga menyukai alam, yoga, dan ingin mendapatkan pencerahan. Saya tidak bercanda. Jika WordPress tidak cukup mencerahkan Anda, pergilah ke Ubud. Anda akan merasakan semacam energi yang kuat untuk terhubung ke semua hal. Pulau Bali sangat penuh keajaiban, begitu juga semua di dalamnya. Ubud adalah lingkungan yang sempurna untuk bertemu dengan orang baru yang memiliki minat yang sama, terutama di acara WordPress seperti WordCamp atau Meetup.

Kemudian, saya mulai menghadiri WordPress Meetup di Ubud dan Jakarta. Saya juga menyelengarakan lebih banyak WordCamp. WordCamp Jakarta di tahun 2017 dan 2019. Akan tetapi, baru setelah beberapa waktu saya berkomitmen sebagai organizer Meetup di Jakarta dan Ubud. Sebelum Covid terjadi, saya sering bepergian hilir mudik antara Jakarta dan Ubud. Setiap kali saya pergi ke Ubud, Meetup adalah hal pertama dalam daftar kegiatan saya selama di Ubud. Saya juga ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan WordCamp Asia 2020. Mudah-mudahan WordCamp Asia akhirnya dapat diadakan setelah dunia semakin aman bagi kita untuk bepergian dan mengadakan pertemuan, walaupun Covid masih diperangi.

Di WordCamp dan Meetup, Anda mendengar cerita tentang kekuatan WordPress yang menghidupi web. Tentang WordPress mengubah hidup banyak orang. Tentang WordPress membantu mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Saya berpikir. Jika WordPress sehebat itu, mengapa tidak banyak orang di Indonesia yang menggunakan situs web, dan mengapa mereka tidak menggunakan WordPress. Mengapa tidak banyak orang yang menggunakan WordPress di Indonesia berkontribusi pada WordPress. Mengapa tidak banyak pengguna, developer, desainer, pemilik bisnis WordPress Indonesia yang berbakat mengambil bagian dalam proyek WordPress.org. Mengapa? Dugaan saya, salah satu dari banyak alasan adalah masalah bahasa.

Saya percaya, semakin banyak konten yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak pengguna WordPress Indonesia yang melihat WordPress lebih dari sekadar platform blogging atau CMS. Sebaliknya, WordPress adalah komunitas open source yang sangat besar, tempat banyak kontributor bekerja sama untuk membuat web menjadi tempat yang lebih baik bagi semua. Semakin banyak plugin dan tema yang diterjemahkan, semakin mudah pekerjaan developer dan desainer dengan WordPress. Semakin banyak orang merasakan manfaat WordPress bagi kehidupan mereka, semakin baik ekosistem bisnis bagi pemilik bisnis.

Setelah banyak bertanya dan berdiskusi dengan banyak orang tentang menerjemahkan WordPress, saya segera berkomitmen untuk menghidupkan kembali proyek poliglot di Indonesia. Saya beruntung, seseorang anggota komunitas datang membantu. Kemudian, dengan melakukan beberapa kali promosi, tim poliglot bertambah. Saya bersyukur, saya tidak sendirian. Banyak pengguna WordPess yang tertarik untuk berkontribusi dalam penerjemahan.

Saya tidak berhenti di situ. Saya perhatikan, tidak banyak perempuan yang terlibat dalam komunitas WordPress di Indonesia. Saya bertemu dengan beberapa perempuan di WordCamp atau Meetup, tetapi jumlahnya tidak banyak. Dan biasanya, saya adalah satu-satunya perempuan. Mungkin saya mengabaikan fakta bahwa Indonesia masih sangat kuat perilaku patriarkinya meskipun ekonominya semakin kuat. Komunitas WordPress di Indonesia hampir seperti komunitas yang didominasi laki-laki.

Setelah berdiskusi dengan beberapa anggota komunitas, saya memulai sebuah inisiatif yang disebut Perempuan WordPress. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, ‘wanita’ dan ‘perempuan’. Saya memilih ‘perempuan’ karena saya merasa bahwa perempuan tidak hanya mengacu pada perbedaan jenis kelamin tetapi lebih tentang peran yang dapat dimiliki oleh seorang perempuan. Saya merasa ‘perempuan” dapat lebih menguatkan saya. Tetapi jangan tanya saya tentang terjemahan formal ‘perempuan’ dalam bahasa Indonesia. Karena menurut saya terjemahannya sangat menyedihkan.

Seorang kontributor perempuan bersedia membantu dan mengusulkan untuk mengadakan pertemuan rutin online di Telegram (Kulgram). Kulgram terbuka bagi siapa saja untuk bergabung tetapi wanita diutamakan untuk menjadi pemateri, meskipun pembicara pertama Kulgram adalah seorang laki-laki. Mencari pembicara perempuan bukan hal yang mudah, meskipun menggunakan platform Perempuan WordPress. Saya bahkan tidak dapat meyakinkan rekan kontributor penyelenggara Kulgram untuk berbicara!

Saya pernah berbicara dengan seorang perempuan pemateri di WordCamp Jakarta yang juga merupakan pemilik bisnis yang sukses. Saya bertanya alasannya tidak aktif di forum WordPress di Facebook, misalnya dengan menjawab pertanyaan sebagai anggota. Facebook dan Telegram adalah dua platform tempat sebagian besar pengguna WordPress Indonesia bertanya jawab teknis tentang WordPress. Dia mengatakan bahwa berkomentar di forum semacam Facebook terlalu menakutkan jika muncul balasan yang merendahkan dari anggota forum laki-laki. Dia tidak ingin komentar yang merendahkan akan membuatnya terpuruk. Sampai saat ini, saya masih mencari pengguna WordPress dari Indonesia yang memiliki minat yang sama untuk membangun Perempuan WordPress.

Tapi, apa yang sebenarnya saya lakukan dengan WordPress sebelum saya mulai berkontribusi? Jika Anda bertanya apakah saya dapat menulis kode? Tidak. Saya payah dalam matematika. Saya sangat lambat dalam memahami kode. Pada tahun 2014, saya mendaftar untuk mendapatkan akun gratis di WordPress.com. Saya naik transportasi umum ke kantor setiap hari dan di tengah-tengah kemacetan kadang pikiran saya mengembara. Saya berpikir untuk menulis tentang semua yang saya lihat dan pikirkan lalu memublikasikannya. Saya tidak sadar hal ini disebut blogging. Saya masih berlangganan di WordPress.com tetapi blog yang aktif tidak pernah terwujud.

Latar belakang saya adalah aktivis lingkungan. Saya bekerja untuk organisasi bantuan internasional tentang isu-isu lingkungan, mulai dari pembuatan kebijakan hingga kampanye. Saya bekerja dengan pembuat kebijakan di belakang meja dan mengadakan konferensi dan pertemuan. Saya banyak menulis laporan dan menerjemahkan. Saya juga bekerja dengan banyak orang di lapangan. Mereka yang terkena dampak kebijakan. Pekerjaan saya di lapangan biasanya melibatkan penelitian, membangun gerakan dan memberdayakan masyarakat.

Mungkin sekarang Anda mengerti mengapa saya mudah terlibat dalam WordCamp atau Meetup. Bakat dalam menyiapkan sebuah kegiatan dan bekerja dengan banyak orang mungkin seperti bakat alami saya yang mengalir di pembuluh darah saya. Saya senang bekerja untuk mewujudkan dan menyelesaikan sesuatu. Saya juga sangat nyaman bekerja dengan banyak orang, terutama berbicara tentang sesuatu yang saya minati dan dapat memberi dampak positif pada kehidupan seseorang.

Kemudian, pada titik tertentu, saya harus mencari pekerjaan. Seseorang yang meyakinkan saya untuk menjadi sukarelawan di WordCamp Denpasar membuat CV online untuk saya. Saya didorong untuk belajar mengelola situs WordPress, menjelajahi wp-admin, dan mengerjakan konten untuk menarik calon pemberi kerja. Saya tidak ingat mana yang lebih dulu terwujudkan, tetapi akhirnya saya mendapat pekerjaan sebagai juru kampanye untuk membangun gerakan secara online dan offline.

Gerakan tersebut diprakarsai oleh sekelompok anak muda di universitas di Amerika yang menggunakan kampanye digital agar tersebar ke seluruh dunia. Kampanye tersebut menggunakan WordPress sebagai platformnya. Saya bekerja dengan seorang juru kampanye digital. Tidak hanya saya harus mengambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang konten, Call to Action, dan pengalaman pengguna, saya juga harus login ke wp-admin dan membuat beberapa perubahan. Karena gerakan tersebut adalah gerakan global, sumber daya yang disusun biasanya dalam bahasa Inggris. Jadi saya juga banyak bekerja dengan penerjemah dan meninjau pekerjaan mereka.

Sekarang, Anda mungkin lebih mengerti mengapa saya bersusah payah mengembangkan proyek poliglot dan Perempuan WordPress. Semuanya datang dari hati. Saya melakukan hal-hal yang saya yakini. Hal-hal yang menarik minat saya. Dan hal-hal yang saya kuasai tetapi masih memberikan ruang untuk saya belajar dan menjadi lebih baik.

Beberapa orang mungkin berpikir, saya bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang karena saya punya waktu. Mungkin benar. Saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai juru kampanye pada akhir tahun 2018. Sejak saat itu, saya menjadi pekerja lepas. Tidak banyak yang saya lakukan, maka saya punya waktu luang untuk berkontribusi. Tetapi saya memiliki inisiatif lain yang saya mulai setelah saya berhenti dari pekerjaan saya dan membuat saya terus berkegiatan. Tentu saja, inisiatif tersebut juga melibatkan WordPress. Inisiatif tersebut bertujuan untuk membantu kucing jalanan di Jakarta. Jadi, saya sibuk menangkap kucing-kucing jalanan tetapi juga belajar cara menggalang dana menggunakan situs web. Saya belajar menggunakan formulir online, menyiapkan penyedia layanan pembayaran, mengerjakan SEO, dan melakukan hal-hal baru lainnya yang perlu saya pelajari untuk mengembangkan inisiatif saya. Saya mungkin beruntung karena dapat belajar langsung dari seorang guru pribadi. Orang yang sama yang meyakinkan saya untuk menjadi sukarelawan di WordCamp Denpasar, dan developer web pribadi saya. Suami saya.

Akan tetapi, semuanya tentu bukan tanpa tantangan. Ketika saya baru mulai belajar menjadi Deputi, dan saya siap untuk mendorong dimulainya Meetup di kota-kota baru di seluruh Indonesia dan mungkin WordCamp. Sesuatu yang berhubungan dengan WordPress telah membuat saya berhenti berkontribusi selama lebih dari setengah tahun (juga karena Covid). Saya sadar hal ini tidak benar. Saya merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Tetapi sekarang, saya telah memutuskan untuk tidak membiarkannya menghalangi saya lagi. Situasi yang tidak terlalu menyenangkan tersebut mungkin yang paling memotivasi saya untuk terus berkontribusi di WordPress. Apa yang tidak membunuh kita hanya akan membuat diri kita lebih kuat!

Semua hal di atas adalah yang saya sukai dari WordPress, sangat ramah dan terbuka untuk orang seperti saya, yang tidak bisa menulis kode sama sekali. Pada saat yang sama, WordPress menunjukkan kepada saya cara yang berbeda dalam memandang dunia, mungkin juga dunia TI. Di usia 30-an akhir, saya terjun ke dunia baru. Saya dorong diri saya untuk mempelajari hal-hal baru. Dengan WordPress, kesempatan untuk mempelajari hal baru selalu terbuka bagi siapa pun. Dan WordPress juga memungkinkan saya untuk berkontribusi dengan membagikan apa yang saya miliki. Dengan berkontribusi, saya berharap dapat membuat perbedaan dalam hidup seseorang. Terutama para pengguna WordPress berbakat dari Indonesia. Saya berharap mereka merasakan manfaat menggunakan WordPress dan ingin berkontribusi untuk menciptakan komunitas WordPress yang lebih sehat di Indonesia.